Bienvenue sur le site de Yannick Bouvard, photographe de portrait, mariage, grossesse et reportage à Genève (Suisse)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.

Je suis photographe à Genève et dans toute la Suisse romande. Je suis spécialisé dans tout ce qui concerne la photo de reportage, ce qui inclus la photographie de portrait, les reportages dans des événements privés comme les mariages, anniversaires ou enterrements de vie de célibataires (jeune fille ou jeune homme), ainsi que sur des thématiques plus intimistes comme des shootings grossesse, glamour, boudoir ou lingerie, en allant jusqu’au nu artistique.

J’interviens également pour des entreprises dans le cadre de shootings immobiliers, avec possibilité de prises de vues aériennes par drone et photographies à 360 degrés pour construire des visites virtuelles, ainsi que pour des reportages en entreprise pour des clichés illustrant votre activité, vos collaborateurs ou simplement le lieu de travail, par exemple pour les restaurants, boutiques ou hôtels.

Je me déplace sur toute la Suisse Romande et au delà si nécessaire pour réaliser vos photographies, que ce soit à Genève, à Lausanne comme dans tout le canton de Vaud, mais aussi dans le Valais, Neuchâtel, Fribourg ou sur la région limitrophe (Haute-Savoie, Ain, Pays de Gex, Chablais…).

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, n’hésitez pas à me contacter pour me présenter votre projet. Je serai ravi de vous aider à le réaliser, que ce soit seul ou accompagné d’un ou plusieurs autres professionnels si nécessaire. Nous pourrions alors échanger sur la faisabilité du projet, l’agenda pour y arriver ainsi que le budget nécessaire. Quelque soit votre profil et votre objectif, j’essaye toujours de m’adapter à vos contraintes et vos demandes pour vous apporter satisfaction.